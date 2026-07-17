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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

شريف إكرامي
شريف إكرامي
منار شعبان

أعلن حارس المرمى شريف إكرامي اعتزال كرة القدم رسميًا، منهياً مسيرة كروية امتدت لأكثر من 33 عامًا، مؤكدًا أن هذا اليوم يدرك كل لاعب أنه سيأتي في نهاية مشواره داخل المستطيل الأخضر.

رسالة شكر للأندية

ووجه إكرامي الشكر إلى جميع الأندية التي ارتدى قمصانها خلال مسيرته، معربًا عن امتنانه لناديي فاينورد والجونة، مؤكدًا أنه تعلم الكثير خلال تجربته معهما.

وأضاف أنه يشعر بالفخر لاختتام مسيرته مع نادي بيراميدز، بعدما ساهم مع الفريق في تحقيق أولى بطولاته.

الأهلي.. محطة لا تُنسى

وأكد شريف إكرامي أن النادي الأهلي سيظل صاحب المكانة الخاصة في قلبه، باعتباره النادي الذي نشأ بين جدرانه وحقق معه أحلامه، مشددًا على أن الأهلي لم يكن مجرد نادٍ بالنسبة له، بل المكان الذي عرفه الجمهور من خلاله


 

شريف اكرامي اعتزال اكرامي

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