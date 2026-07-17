عودة الأمل للناس.. ماذا قال زعيم حزب العمال البريطاني الجديد في أول خطاب؟

أعرب آندي بورنهام زعيم حزب العمال البريطاني عن آماله في أن يعيد الأمل للناس.

جاء ذلك في أول خطاب له عقب توليه زعامة حزب العمال البريطاني .

وقال بورنهام : يجب أن ندرك أن هذا الجيل من السياسيين، وأنا من بينهم، قد فشل في تحدي ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لا يعملان بشكل جيد بما فيه الكفاية بالنسبة للناس العاديين.

وأضاف : لم تكن عقود من الليبرالية الجديدة التي بدأت في الثمانينيات رحيمة بالأماكن التي بنت حزبنا، ولا بالمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في المناطق الريفية والساحلية،

لذا نتعهد لهم اليوم بأن نكون أفضل.



بورنهام يشيد بكير ستارمر

كما توجه بورنهام بالشكر للقيادة السابقة برئاسة كير ستارمر، قائلا

"أنا مستعد للقيادة والبناء على الأساس الذي وضعه شخص واحد أكثر من أي شخص آخر، تحت قيادة كير ستارمر، انتقلنا من أسوأ هزيمة لنا إلى واحدة من أفضل الانتصارات في تاريخنا".

وزاد " وقد أعاد كير حزب العمال إلى موقع يسمح له بتغيير حياة الناس، وهذا ما كنا نفعله خلال العامين الماضيين.

وختم : حقوق جديدة للعمال والمستأجرين، وانخفاض قوائم انتظار الخدمات الصحية الوطنية لأول مرة منذ سنوات - في الواقع، منذ أن كنت وزيرًا للصحة، على ما أعتقد. أحسنت يا ويس ستريتينج- عودة السكك الحديدية إلى السيطرة العامة، واستعادة سمعة بريطانيا على الساحة الدولية.

وأصبح آندي بورنهام زعيماً لحزب العمال البريطاني في خطوة تعد الأخيرة نحو تولي منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المقرر أن يتولى رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق منصب رئيس الوزراء ويعين حكومة جديدة يوم الاثنين المقبل.

وقد حظي رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بدعم ساحق من أعضاء البرلمان والنقابات العمالية وفروع الحزب، مما جعله الخيار الوحيد لخلافة كير ستارمر.

التنصيب يوم الإثنين

ومن المرجح أن يتوجه ستارمر إلى قصر باكنجهام صباح يوم الاثنين لزيارة الملك تشارلز وتسليم مهام رئيس الوزراء إلى بورنهام في نفس اليوم، ثم سيلقي بورنهام خطاباً خارج داونينج ستريت، وسيقوم بتعيين حكومته بعد ظهر ذلك اليوم.