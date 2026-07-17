ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17-7-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه؛ استقرارا داخل السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،ميد بنك، المصرف المتحد،HSBC، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي نكست و سايب.