حقوق العاصمة مركز أول في مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

حققت كلية الحقوق بجامعة العاصمة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل تميزها الأكاديمي، بعدما حصد فريق الكلية المركز الأول في فئة أفضل مذكرة دفاع للمُدعى عليه (Best Respondent Memo Award)، والمركز الأول في فئة أفضل فيديو تقديمي قبل المرافعات الشفاهية (Best Pre-Pleading Video Award)، ضمن منافسات النسخة الثالثة من Intellectual Property Moot Court Competition 2026.

وتُعد المسابقة من أبرز مسابقات المحاكمات الصورية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، حيث نظمتها Challenge Law Firm واستضافتها وزارة العدل المصرية، بمشاركة فرق من مختلف الجامعات، وتحت تقييم نخبة من قضاة المحاكم الاقتصادية والمحامين الدوليين والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، مما منح المنافسة قيمة علمية ومهنية كبيرة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة أشهر من العمل الجاد والتدريب المكثف والبحث القانوني المتعمق، إلى جانب إعداد المذكرات القانونية والمرافعات والعمل بروح الفريق، بما أسهم في تتويج فريق الكلية بهذا النجاح المشرف.

ويأتي هذا التميز في إطار الدعم المستمر الذي توليه جامعة العاصمة للأنشطة الأكاديمية والتطبيقية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبدعم ورعاية الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق، التي حرصت على توفير جميع سبل الدعم للفريق منذ بدء الاستعدادات وحتى ختام المنافسات.

وأُنجز هذا النجاح تحت إشراف وتدريب المعيد ممدوح جميل شلبي، والمعيد عمرو أسامة محمد عثمان، وبمشاركة طلاب كلية الحقوق: داليا عماد وهبة الشهاوي، أسماء أحمد محمد كامل، روان محمد مصطفى، تسنيم محمد حسن، مازن وليد مجدي، وعمرو أحمد كمال الدين عبد الحي.

وهنأت جامعة العاصمة فريق كلية الحقوق بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدةً أن هذا الفوز يعكس جودة الإعداد الأكاديمي والعملي الذي تقدمه الكلية، ويجسد حرص الجامعة على إعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة والتميز في المحافل المحلية والدولية.