الأهلي يودع أحمد عادل عبد المنعم برسالة خاصة عقب إعلان اعتزاله الكرة

حرصت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي على توجيه رسالة وداع إلى أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي والإسماعيلي السابق، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، حيث نشرت صورته عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت: "شكرًا أحمد عادل ".

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جاءت رسالة القناة بالتزامن مع إعلان أحمد عادل عبدالمنعم اعتزاله كرة القدم، منهياً مسيرة امتدت 20 عامًا في الملاعب المصرية، شهدت تتويجه بأكثر من 24 بطولة بقميص النادي الأهلي.

وكتب الحارس السابق عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، لكل بداية نهاية، واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب. 20 عامًا في الدوري المصري كانت مليئة بالكفاح والتعب والإخلاص والتفاني، أنعم الله عليّ خلالها بالتتويج بأكثر من 24 بطولة مع الكيان العظيم، النادي الأهلي".

وأضاف أن جمهور الأهلي ظل داعمًا له طوال مسيرته، سواء داخل أسوار النادي أو خارجها، موجهًا الشكر لجماهير الأهلي وجماهير الكرة المصرية، ولكل المدربين والمسؤولين وزملائه الذين ساندوه خلال رحلته.

ووجه الشكر إلى الأندية التي لعب لها، وهي الأهلي ومصر للمقاصة والجونة والإسماعيلي، بالإضافة إلى أسرته التي ساندته طوال مشواره الكروي.

واختتم رسالته قائلاً: "اليوم تنتهي رحلتي كلاعب، ورغم صعوبة هذا القرار، فإن ما يهون عليّ هو أنني أبدأ رحلة جديدة داخل بيتي.. النادي الأهلي".