مصر تطلب استضافة كأس السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة مصر في استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مصر طلبت استضافة السوبر الاسباني في القاهرة، وهناك اتصالات بين الاتحادين للتوصل لاتفاق.

وأضافت أن العديد من العروض للاتحاد الاسباني وصلت لاستضافة السوبر من الولايات المتحدة، الصين والمكسيك، ايضا الاتحاد المصري بدأ اتصالاته للتوصل الى سيناريو يتمكن به من استضافة البطولة، هناك شغف كبير في هذا البلد بكرة القدم ونجاح البطولة في هذا الجانب مضمون.

العنصرية

واختتمت أن العلاقات بين الاتحادين تحسنت بقوة خصوصا بعد حل المشكلة التي ظهرت في مارس في ملعب كورنيا بسبب الهتافات العنصرية والاتحاد المصري شكر الاتحاد الإسباني على ذلك.