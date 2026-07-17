تقارير إسبانية: مصر الأقرب لاستضافة كأس السوبر الإسباني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مصر أصبحت المرشح الأبرز لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، في ظل تعذر إقامة البطولة في السعودية بسبب استضافتها لبطولة كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس نقل البطولة إلى دولة أخرى بشكل استثنائي، مع بقاء الاتفاق طويل الأمد مع السعودية قائمًا، على أن تعود المملكة لاستضافة البطولة في النسخ التالية بعد انتهاء ارتباطها بتنظيم كأس آسيا.

وأضافت أن مصر دخلت بقوة في سباق الاستضافة، وأصبحت الأقرب لاستضافة الحدث، خاصة مع امتلاكها بنية تحتية رياضية متطورة وملاعب قادرة على احتضان مباريات من هذا الحجم، إلى جانب سهولة سفر الجماهير الأوروبية والعربية إليها.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة أربعة أندية، وفق النظام المعمول به، وهي بطل ووصيف الدوري الإسباني، وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، على أن تضم البطولة عددًا من أبرز نجوم الكرة العالمية.