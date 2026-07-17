الجيش الباكستاني: مقتل 24 مسلحا في عمليات أمنية خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 24 مسلحا جراء سلسلة من العمليات الاستخباراتية نفذتها قوات الأمن في منطقة "بانو" والمناطق المجاورة لها بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، اليوم /الجمعة/- بأن قوات الأمن نفذت عمليات استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "بانو" والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة بحوزة المسلحين القتلى.

ووصف الجيش الباكستاني هذه العمليات الأمنية بأنها تعد نجاحا كبيرا في الحملة المستمرة ضد الإرهاب.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".