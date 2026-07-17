شظايا داخل عربة VIP.. إصابة راكبة بعد رشق قطار بالحجارة في سوهاج

شهد خط السكك الحديدية بمحافظة سوهاج، واقعة مؤسفة كادت أن تتحول إلى كارثة، بعدما تعرض القطار رقم 976 VIP المتجه من القاهرة إلى الأقصر للرشق بالحجارة أثناء مروره بالقرب من مزلقان محطة البلينا؛ ما أسفر عن تهشم زجاج إحدى العربات وإصابة راكبة بشظايا الزجاج المتطاير.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن مجهولين ألقوا الحجارة على القطار خلال مروره بالمنطقة، لتصيب إحدى القذائف العربة رقم 12، ما أدى إلى تحطم نافذة العربة بالكامل، وتناثر شظايا الزجاج داخلها وسط حالة من الذعر بين الركاب، خاصة مع السرعة التي كان يسير بها القطار.

ماذا حدث؟

وأسفرت الواقعة عن إصابة سيدة كانت تجلس بالقرب من النافذة المتهشمة، بعدما أصابتها شظايا الزجاج المتطاير، حيث تم التعامل مع حالتها على الفور وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل القطار، قبل استكمال الرحلة بصورة طبيعية بعد التأكد من عدم وجود إصابات أخرى بين الركاب.

وعقب الحادث، تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتسببين في رشق القطار بالحجارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتعد ظاهرة رشق القطارات بالحجارة من السلوكيات الخطرة التي تتكرر بين الحين والآخر، رغم التحذيرات المستمرة من خطورتها، إذ لا تقتصر آثارها على إتلاف ممتلكات هيئة السكك الحديدية، وإنما تمتد لتهديد حياة الركاب وتعريضهم لإصابات قد تكون بالغة، فضلًا عن إمكانية التسبب في حوادث أكثر خطورة.

وتجدد هذه الواقعة الدعوات إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمناطق المجاورة لخطوط السكك الحديدية، مع تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي تلك الأفعال، حفاظًا على أرواح المواطنين، وصونًا لأحد أهم مرافق النقل الحيوية في مصر.

ويؤكد مختصون أن الحفاظ على سلامة القطارات مسؤولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من نشر الوعي بخطورة هذه التصرفات، مرورًا بسرعة الإبلاغ عن مرتكبيها، وصولًا إلى تطبيق القانون بكل حزم، لضمان أمن وسلامة ملايين الركاب الذين يعتمدون يوميًا على مرفق السكك الحديدية في تنقلاتهم.