بوتين يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولويات السياسة الخارجية الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل إحدى أبرز أولويات السياسة الخارجية الروسية، موجها وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى عرض رؤية وزارة الخارجية بشأن تنظيم العمل الروسي في هذا المسار وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم /الجمعة/ - إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل أحد أهم مسارات المصالح الروسية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن موسكو حققت تقدما ملموسا في هذا الاتجاه خلال الفترة الأخيرة. وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأضاف أن لافروف سيقدم - خلال الاجتماع - تقريرا حول أولويات وزارة الخارجية وآليات تنسيق العمل في هذا الملف بين مختلف الجهات والهيئات الروسية.

وكان بوتين قد ناقش - في اجتماع سابق لمجلس الأمن الروسي - التهديدات والتحديات المرتبطة بالأمن المعلوماتي، لا سيما تلك الناجمة عن تطوير وتطبيق تقنيات المعلومات الحديثة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمتابعة القضايا الأمنية والاستراتيجية، بما في ذلك الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.