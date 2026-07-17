برشلونة يحصل على 95 ألف يورو من مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر بكأس العالم

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة سيحصل على 95 ألف يورو ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعويض الأندية، وذلك بعد مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة أن المقابل المالي يأتي وفق برنامج مكافآت الأندية الذي أقره "فيفا"، ويهدف إلى تعويض الأندية التي تسمح بانضمام لاعبيها إلى منتخباتهم الوطنية خلال بطولة كأس العالم.

وشارك حمزة عبد الكريم، صاحب الـ18 عامًا، مع منتخب مصر في مونديال 2026، قبل أن يعود مباشرة إلى برشلونة للانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب هانز فليك، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16.

وكان برشلونة فعّل في وقت سابق بند شراء اللاعب بشكل نهائي، ليرتبط بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتى صيف عام 2029، بعدما لفت الأنظار بمستوياته مع فرق الفئات السنية ومشاركته الدولية مع منتخب مصر.