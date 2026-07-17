قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة
ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة في الجمعة الأولى من شهر صفر 1448 مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة
عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح
مقتل 8 أشخاص في استهداف 6 جسور بمحافظة هرمزجان بإيران
ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة
الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية
بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية
رئاسة الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية
موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية

"عبد الرحمن زكي".. ابن الإسماعيلية يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لقوة البدنية بأمريكا
"عبد الرحمن زكي".. ابن الإسماعيلية يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لقوة البدنية بأمريكا
الإسماعيلية انجي هيبة

حصد اللاعب عبد الرحمن مصطفي ابن محافظة الإسماعيلية علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة العالم ABC Lom  للقوة البدنية المقامة في ولاية ألبانيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث شارك في البطولة مايقرب من 15 دولة من بينهم "إنجلترا- فرنسا - كندا - الصين".

أكد عبد الرحمن زكي انه سعيد بحصوله علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة ABC Lom العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية في ثالث مشاركة له عالمياً، بعد ان حصد المركز الأول وأفضل لاعب خلال مشاركته في البطولات السابقة، موجهاً الشكر لأسرته علي تقديم الدعم والمساندة خلال فترة الإعداد وأثناء مشاركته في البطولة العالمية.
 
وأشار "عبد الرحمن" إنه بالإرادة والعزيمة، وبالمواظبة على التمرين، يستطيع الانسان، تحقيق هدفه للوصول، ورفع علم مصر في الدول الأجنبية والمحافل العالمية.

وأوضح إنه منذ طفولته، ولديه حب وشغف رياضة رفع الأثقال منذ سنوات طويلة، وأنه طوال 10 سنوات الماضية، شهد تدريبات قوية، حيث تمكن من خوض العديد من البطولات المحلية والعالمية لرياضة رفع الأثقال، وتمكن من الحصول على عدد منها.
 
وأكد اللاعب أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والإصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 9 أشهر واستعد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الإعداد تعرض لعدة إصابات، مشيراً أنه كان يضع هدفه نصب عينيه وكان يسعي لتحقيقه، واستطاع أن يتخطي الإصابات ويتعافي منها سريعا، ووضع خطة نحو تحقيق هدفه والوصول لمجموعة جيدة، في هذه البطولة.
 
وأوضح أن فترة الإعداد الأخيرة شهدت تركيزاً كبيرا والتزاماً من حيث  التدريبات الخاصة والأنظمة الرياضية والصحية والبدنيّة المناسبة خلال التجهيز للبطولة، موضحاً أنه استعد للبطولة بعد تدريبات استمرت لمدة سنتين بأمريكا، مؤكداً أنه يشعر بالفخر والسعادة بتحقيقه لقب مصري جديد ورفعه اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

عداد برامج تدريبية عربية للتمريض

كوثر محمود: إعداد برامج تدريبية عربية للتمريض والذكاء الاصطناعي وإدارة الكوارث

إيمان كريم ومحافظ دمياط يتفقدان مركز لتأهيل ذوى الإعاقة بالسنانية

إيمان كريم ومحافظ دمياط يتفقدان مركز لتأهيل ذوى الإعاقة بالسنانية

لغز حيوان الفيوم

لغز حيوان الفيوم الغامض.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد مواقع التواصل

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد