عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية

حصد اللاعب عبد الرحمن مصطفي ابن محافظة الإسماعيلية علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة العالم ABC Lom للقوة البدنية المقامة في ولاية ألبانيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث شارك في البطولة مايقرب من 15 دولة من بينهم "إنجلترا- فرنسا - كندا - الصين".

أكد عبد الرحمن زكي انه سعيد بحصوله علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة ABC Lom العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية في ثالث مشاركة له عالمياً، بعد ان حصد المركز الأول وأفضل لاعب خلال مشاركته في البطولات السابقة، موجهاً الشكر لأسرته علي تقديم الدعم والمساندة خلال فترة الإعداد وأثناء مشاركته في البطولة العالمية.



وأشار "عبد الرحمن" إنه بالإرادة والعزيمة، وبالمواظبة على التمرين، يستطيع الانسان، تحقيق هدفه للوصول، ورفع علم مصر في الدول الأجنبية والمحافل العالمية.

وأوضح إنه منذ طفولته، ولديه حب وشغف رياضة رفع الأثقال منذ سنوات طويلة، وأنه طوال 10 سنوات الماضية، شهد تدريبات قوية، حيث تمكن من خوض العديد من البطولات المحلية والعالمية لرياضة رفع الأثقال، وتمكن من الحصول على عدد منها.



وأكد اللاعب أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والإصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 9 أشهر واستعد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الإعداد تعرض لعدة إصابات، مشيراً أنه كان يضع هدفه نصب عينيه وكان يسعي لتحقيقه، واستطاع أن يتخطي الإصابات ويتعافي منها سريعا، ووضع خطة نحو تحقيق هدفه والوصول لمجموعة جيدة، في هذه البطولة.



وأوضح أن فترة الإعداد الأخيرة شهدت تركيزاً كبيرا والتزاماً من حيث التدريبات الخاصة والأنظمة الرياضية والصحية والبدنيّة المناسبة خلال التجهيز للبطولة، موضحاً أنه استعد للبطولة بعد تدريبات استمرت لمدة سنتين بأمريكا، مؤكداً أنه يشعر بالفخر والسعادة بتحقيقه لقب مصري جديد ورفعه اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.