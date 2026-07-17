قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ
حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. والحماية المدنية تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمدي فتحي: منتخب المغرب يشعر بالقلق من مواجهة مصر.. ونسطيع الفوز عليهم

حمدي فتحي
حمدي فتحي
باسنتي ناجي

أكد حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، ثقته في قدرة "الفراعنة" على تحقيق الفوز أمام منتخب المغرب حال جمعتهما مواجهة مباشرة، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي يشعر بالقلق عند مواجهة مصر، في ظل قوة المنتخب الوطني وما يملكه من عناصر مميزة.

منتخب المغرب

وقال حمدي فتحي، في تصريحات تلفزيونية، إن منتخب مصر لا يخشى مواجهة أي منافس، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، وأن الفريق أصبح أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما يمنحه فرصة المنافسة بقوة أمام أي منتخب.

ويواصل منتخب مصر استعداداته للاستحقاقات المقبلة، بعدما قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق إنجاز جديد على المستويين القاري والدولي، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة.

حمدي فتحي منتخب مصر منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

كارني: كندا لن تتقاسم رسوم الجسر الجديد مع الولايات المتحدة قبل استرداد قيمة الاستثمارات

كارني: كندا لن تتقاسم رسوم الجسر الجديد مع الولايات المتحدة قبل استرداد قيمة الاستثمارات

الدنمارك

الدنمارك : إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار قرب آلبورغ

فرنسا وألمانيا تدعوان إيران إلى عدم تقويض المفاوضات.. وتجدّدان دعمهما للبنان

فرنسا وألمانيا تدعوان إيران إلى عدم تقويض المفاوضات.. وتجدّدان دعمهما للبنان

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد