حمدي فتحي: منتخب المغرب يشعر بالقلق من مواجهة مصر.. ونسطيع الفوز عليهم

أكد حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، ثقته في قدرة "الفراعنة" على تحقيق الفوز أمام منتخب المغرب حال جمعتهما مواجهة مباشرة، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي يشعر بالقلق عند مواجهة مصر، في ظل قوة المنتخب الوطني وما يملكه من عناصر مميزة.

منتخب المغرب

وقال حمدي فتحي، في تصريحات تلفزيونية، إن منتخب مصر لا يخشى مواجهة أي منافس، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، وأن الفريق أصبح أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما يمنحه فرصة المنافسة بقوة أمام أي منتخب.

ويواصل منتخب مصر استعداداته للاستحقاقات المقبلة، بعدما قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق إنجاز جديد على المستويين القاري والدولي، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة.