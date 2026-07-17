الدسوقي رشدي يحتفل بزفافه على منة قطب

احتفل الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج "اليوم هنا القاهرة" على شاشة قناة مودرن mti، بزفافه مساء أمس على الإعلامية منة قطب، وسط أجواء مبهجة حضرها الأصدقاء المقربين.

وكان من أبرز الحضور الإعلامي هاني حتحوت، الإعلامي كريم رمزي، الإعلامي حسام حداد، الإعلامي محمد فاروق، المخرج محمد خضر، المخرج أحمد جمعة، المنتج أحمد الدسوقي، ومدير التصوير محمد بشاري، وعدد من مقدمات برنامج Femina الذي تشارك في تقديمه منة قطب.

وظهر العرسان بلوكات مختلفة خلال حفل الزفاف، حيث ارتدى الدسوقي رشدي بدلة في بداية الفرح، ثم ارتدى بدلة أخرى في نهاية الحفل، وهو ما قامت به منة قطب أيضا، ولاقى وكان حفل الزفاف في أجواء مبهجة وسط رقص وفرحة الحضور.