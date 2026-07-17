سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، عادت إلى الواجهة صورة التُقطت قبل 19 عامًا تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرضيع لامين يامال، لتتحول إلى واحدة من أكثر القصص تداولًا في عالم كرة القدم.





البداية من “كامب نو”





تعود الصورة إلى عام 2007 داخل ملعب “كامب نو” في برشلونة، حين كان ميسي يبلغ من العمر 20 عامًا، وشارك في حملة خيرية نظمتها منظمة يونيسف بالتعاون مع صحيفة “دياريو سبورت” بهدف جمع تبرعات لدعم الأطفال.





صدفة صنعت لحظة تاريخية





خلال الحملة، فازت عائلة لامين يامال بقرعة منحتها فرصة التقاط صور تذكارية مع أحد نجوم برشلونة، وكان يامال وقتها رضيعًا لم يتجاوز عمره ستة أشهر