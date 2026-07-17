بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

نفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، الأنباء المتداولة بشأن وجوده في تركيا لحسم مستقبل قائد منتخب مصر، والدخول في مفاوضات مع أحد كبار الأندية التركية تمهيدًا لانتقاله خلال الموسم المقبل.

وكتب رامي عباس، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على التقارير المنتشرة: "لا نزال لا نعرف النادي الذي سيلعب له محمد في الموسم المقبل، لكن قد تتضح الصورة قريبًا جدًا."

وأضاف: "وليس من أسلوبنا الدخول في مفاوضات أو مناقشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها، لمجرد إثارة الجدل أو الضجة الإعلامية."

وجاءت تصريحات وكيل محمد صلاح لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن سفره إلى تركيا من أجل التفاوض مع أحد الأندية الكبرى حول انتقال قائد منتخب مصر في الموسم المقبل.