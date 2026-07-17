محمد رمضان يفتتح موسم الصيف بـ "Basic" مع المغني الإسباني Beny Jr

​أطلق الفنان محمد رمضان، أولى مفاجآته الغنائية لموسم الصيف الحالي، بطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "Basic"، وذلك عبر منصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي" (Spotify).

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وتأتي الأغنية على طريقة "الديو" العالمي، حيث يشارك محمد رمضان فيها المغني والرابر الإسباني الشهير Beny Jr، في تعاون فني يسعى للوصول إلى جمهور واسع في الشرق الأوسط وأوروبا.

​تعتبر أغنية "Basic" ضربة البداية لخطة محمد رمضان الغنائية في صيف 2026، حيث يحرص "نمبر وان" سنويا على تقديم أعمال غنائية بإيقاعات حيوية تتناسب مع أجواء الصيف.

ومن المقرر أن يعلن "رمضان" عن سلسلة من المفاجآت العالمية الكبرى خلال الأيام القادمة، والتي ستشمل تعاونا مع أسماء بارزة في الساحة الموسيقية العالمية.