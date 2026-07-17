وزارة الأوقاف تواصل فعاليات برنامج "المساجد المحورية" في 3588 مسجدًا

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج "المساجد المحورية" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت أمس الخميس الموافق 16 من يوليو 2026م لقاءات دعوية وتثقيفية في (3588) مسجدًا، تناولت موضوع: "القسوة ليست وسيلة لتربية الأولاد"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتفعيل رسالتها في بناء الوعي الرشيد.

وأكدت اللقاءات أن التربية الناجحة تقوم على الرحمة والرفق والحكمة، لا على العنف أو القسوة، مبينة أن الولد أمانة استودعها الله والديه، يحتاج إلى الحنان والاحتواء والتوجيه السليم حتى ينشأ على القيم الصحيحة، ويصبح عضوًا صالحًا في أسرته ومجتمعه. كما أوضحت أن الرحمة هي أصل رسالة الإسلام، وأن الاقتداء بالنبي -ﷺ- يقتضي أن تكون الرحمة أساسًا في تربية الأبناء وبناء الأسرة.

برنامج "المساجد المحورية"

وأكدت وزارة الأوقاف أن برنامج "المساجد المحورية" يمثل أحد أهم برامجها الدعوية والتثقيفية؛ لما يؤديه من دور فاعل في تناول القضايا المجتمعية والتربوية والفكرية، من خلال خطاب ديني وسطي يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، ويسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضافت الوزارة أن البرنامج يواصل أداء رسالته في تفعيل الدور التربوي والثقافي للمساجد، وتعزيز رسالتها في بناء الإنسان، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، وإعداد أجيال واعية معتزة بدينها ووطنها، وقادرة على الإسهام في نهضة المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعظيم رسالة المسجد، وتفعيل دوره الحضاري والتنويري، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم والأخلاق، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.