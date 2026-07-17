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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالشؤون الإسلامية يرد على سعاد صالح: الصلاة في مساجد آل البيت جائزة.. والتشكيك في إرثهم إساءة لتاريخ مصر

مسجد السيد البدوى
مسجد السيد البدوى
محمد البدوي

شن الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على التصريحات المثيرة للجدل للدكتورة سعاد صالح بشأن الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة، مؤكدًا أن هذه القضية محسومة لدى جمهور علماء المسلمين، وأن الصلاة في تلك المساجد جائزة شرعًا.

الحديث عن الإمام السيد أحمد البدوي

وأوضح هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الحديث عن الإمام السيد أحمد البدوي يجب أن يستند إلى المصادر العلمية والتاريخية الموثقة، مشيرًا إلى أن عددًا من كبار العلماء، من بينهم الإمام ابن دقيق العيد والإمام الراحل عبدالحليم محمود، تناولوا سيرته وأكدوا مكانته العلمية والوطنية، واعتبروه من أولياء الله الذين كان لهم أثر بارز في خدمة الدين والوطن.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن وجود آل بيت النبي ﷺ في مصر يمثل قيمة دينية وتاريخية كبيرة، مؤكدًا أن التشكيك في هذا الإرث أو التقليل من مكانته لا يستند إلى أسس علمية، وقال: «من يريد أن ينزع هذا الشرف عن مصر فهو يكره مصر والأمة»، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير مساجد آل البيت والاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة.

الصلاة في المساجد

وأكد هندي أن الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة مشروعة شرعًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه جمهور العلماء، وأن علماء الأزهر والمؤسسات الدينية يؤدون الصلاة في هذه المساجد دون حرج، مشددًا على أن النصوص الشرعية والسنة العملية لا تمنع ذلك، ولا يوجد تعارض بينه وبين أحكام الشريعة الإسلامية.

سعاد صالح الأعلى للشؤون الإسلامية السيد البدوي مسجد السيد البدوى

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