قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا
مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «حق الطريق وآدابه»
الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا
نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
ليس للجميع.. قانون الخدمة المدنية يحدد 4 حالات تستحق تخفيض ساعات الدوام
تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.. الآن
دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده.. التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام
الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل السحر موجود وكيف يمكن علاجه بالقرآن؟.. أزهري يعلن مفاجأة

السحر
السحر
البهى عمرو

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يمكن إنكار وجود السحر، مشيرًا إلى ما يعرف بـ"سحر المرض".

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك من يعتقد أن السحر قد يكون سببًا في إصابة الإنسان ببعض الأمراض، مثل السرطان أو الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن الشخص قد يشعر بأعراض مرض السرطان أو أي مرض عضوي، بينما لا تظهر الفحوصات الطبية وجود مرض عضوي، معتبرًا أن مثل هذه الحالات قد تكون مرتبطة بالسحر.

ولفت إلى أن مثل هذه الحالات، إذا ثبت أنها مرتبطة بالسحر، يكون علاجها بالقرآن الكريم والرقية الشرعية على يد أشخاص من أهل العلم والدراية بالأحكام الشرعية.

وكشف أن الجن لا يظهر للبشر بصورته الحقيقية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ وأن رؤية الجن من الأمور الصعبة، وقد تكون مستحيلة، لكنه قد يتمثل في صور أخرى.

ولفت إلى أن ظهور الجن قد يكون لحظيًا وفي صور مختلفة، لكنه لا يظهر بصورته الحقيقية، وأنه لكل داء علاجًا، مؤكدًا أن هناك آيات من القرآن الكريم تقرأ للتحصين والرقية الشرعية.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل من يدعي معرفة الغيب من خلال أوراق التاروت، أو الطاقة، أو الأبراج، فهو يمارس الدجل والشعوذة ويستغل المواطنين.

وأضاف ، أن الأبراج، والتاروت، وضرب الرمل، وفتح الكتب، وفتح أوراق الكوتشينة، وفتح المندل، وقراءة الودع، وغيرها من الممارسات، تندرج في الإسلام تحت باب الدجل والشعوذة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص يرددون أذكارًا أو يقومون بممارسات معينة بدعوى جلب خادم أو صحبة من الجن، موضحًا أن ذلك يدخل في باب الاستعانة بالجن.

الاستعانة بالجن المسلم

 

وأشار إلى أن بعض العلماء أجازوا الاستعانة بالجن المسلم في بعض الأمور المباحة، واستشهد برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكدًا أن هذا الطرح محل خلاف بين العلماء، كما ذكر أن الجن غير المسلم لا يتحمل سماع آيات القرآن الكريم، وفقًا لما أورده في حديثه.
 

سحر المرض الأزهر الأزهر الشريف علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

في عيد الأنبا بيشوي والأنبا كاراس.. الأنبا مكاري يدشن أواني المذبح ويرسم شمامسة جدد

الأنبا مارك والأنبا جابرييل

الأنبا مارك يدشن كنيسة "الأنبا كاراس والبابا كيرلس" بضواحي باريس

جانب من الاجتماع

الصحة : خطة تشغيلية وتسويقية مشتركة لتعظيم الاستفادة من المعامل المركزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد