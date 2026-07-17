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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. ارتفاع الكوسة وتراجع الملوخية

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف، أبرزها الفلفل والخيار والكوسة والليمون البلدي، فيما تراجعت أسعار الملوخية، وسط استمرار حركة التداول بالسوق، الذي يُعد المؤشر الرئيسي لأسعار الخضراوات في مصر.

أسعار الباذنجان اليوم

سجل الباذنجان البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين جنيهين و5 جنيهات، وسجل الباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات.

الخضراوات والفاكهة

ارتفاع أسعار الفلفل

ارتفع سعر الفلفل الرومي ليسجل من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الحامي بين 6 و11 جنيهًا، وسجل الفلفل الألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخيار والطماطم والبطاطس

سجل الخيار البلدي والصوب من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الطماطم بين 7.5 و13.5 جنيه، وسجل البطاطس من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الخضراوات والفاكهة

الثوم والليمون

بلغ سعر الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الليمون البلدي من 15 إلى 50 جنيهًا، في حين تراوح سعر الليمون الأضاليا بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار البصل والكوسة والخضراوات الطازجة

تراوح سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات، والبصل الأحمر بين 6 و8 جنيهات، فيما سجلت الكوسة من 12 إلى 20 جنيهًا، والجزر بدون عروش من 10 إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر الفاصوليا من 28 إلى 32 جنيهًا، والبامية من 20 إلى 40 جنيهًا، بينما تراجعت الملوخية لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة

سوق العبور.. المؤشر الرئيسي للأسعار

ويُعد سوق العبور للجملة المرجع الأساسي لحركة أسعار الخضراوات في مصر، إذ تعتمد عليه أسواق التجزئة في مختلف المحافظات، مع اختلاف الأسعار للمستهلك النهائي وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.

الخضراوات الملوخية والكوسة الفلفل أسعار الخضراوات اليوم

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