قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رطوبة 95%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من حر الأسبوع المقبل
4 خطوات تحمي منزلك من حشرات الصيف.. خبيرة تقدم حلولًا طبيعية بدل المبيدات
لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس
رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد
بعد سؤال "صدى البلد".. وزارة التموين تفحص تظلمات البطاقات المتوقفة بسبب المدارس الخاصة
إقليم كردستان يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل
روي كين: ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه.. لكنه لا يزال خلف كريستيانو رونالدو
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا
بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا
موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. استقرار البيضاء وتوقعات بانخفاض جديد

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع توازن العرض والطلب وتوافر الأعلاف، وهو ما ساهم في استقرار حركة البيع والشراء، وسط توقعات باستمرار الهدوء السعري خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة ما بين 74 و77 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة بين 80 و87 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المنطقة وتكاليف النقل وهامش الربح.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الساسو والبلدي

  • الفراخ الساسو: 94 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 102 جنيه.
  • الفراخ البلدي: 108 جنيهات للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن

شهدت أسعار مشتقات الدواجن استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالتالي:

  • البانيه: من 180 إلى 195 جنيهًا للكيلو.
  • الوراك: من 85 إلى 94 جنيهًا للكيلو.
  • الأجنحة: من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • الكبد والقوانص: 80 جنيهًا للكيلو.
اسعار الدواجن اليوم

توقعات أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة

تشير مؤشرات بورصة الدواجن إلى استمرار حالة الاستقرار الحالية، مع وجود ميل طفيف نحو الانخفاض، مدعومة بتحسن أنظمة التبريد داخل المزارع، وتراجع تأثير موجات الحرارة، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعزز وفرة المعروض ويحد من حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار.

أسعار الدواجن والبيض

وتواصل الأسواق متابعة حركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات باستمرار الاستقرار إذا لم تطرأ متغيرات جديدة على تكاليف الإنتاج أو أسعار الأعلاف.

الفراخ أسعار الفراخ البيضاء العرض والطلب الأسواق المحلية الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصر للطيران

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

منصف بقرار

أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز والسقا يتجهان إلى دبي للعرض الخاص "خلي بالك من نفسك"

هنا الزاهد

بملامح حزينة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

مي عمر

مي عمر توجه الشكر لجمهورها في السعودية على حسن الاستقبال

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد