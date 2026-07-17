أسعار الفراخ اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. استقرار البيضاء وتوقعات بانخفاض جديد

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع توازن العرض والطلب وتوافر الأعلاف، وهو ما ساهم في استقرار حركة البيع والشراء، وسط توقعات باستمرار الهدوء السعري خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة ما بين 74 و77 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة بين 80 و87 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المنطقة وتكاليف النقل وهامش الربح.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي

الفراخ الساسو: 94 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 102 جنيه.

الفراخ البلدي: 108 جنيهات للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن

شهدت أسعار مشتقات الدواجن استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالتالي:

البانيه: من 180 إلى 195 جنيهًا للكيلو.

الوراك: من 85 إلى 94 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: 80 جنيهًا للكيلو.

توقعات أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة

تشير مؤشرات بورصة الدواجن إلى استمرار حالة الاستقرار الحالية، مع وجود ميل طفيف نحو الانخفاض، مدعومة بتحسن أنظمة التبريد داخل المزارع، وتراجع تأثير موجات الحرارة، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعزز وفرة المعروض ويحد من حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار.

وتواصل الأسواق متابعة حركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات باستمرار الاستقرار إذا لم تطرأ متغيرات جديدة على تكاليف الإنتاج أو أسعار الأعلاف.