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بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا
موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش
الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش
محمد بدران

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وشهد إعلان اختيار فينسيتش لإدارة نهائي المونديال لحظة مؤثرة، بعدما دخل في نوبة بكاء تأثرًا بإسناد إدارة أكبر مباراة في البطولة إليه، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، بعد تأهل "التانجو" على حساب إنجلترا، بينما حجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي عقب الفوز على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش كأس العالم حكم المباراة الأرجنتين واسبانيا

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