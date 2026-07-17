حمدي فتحي: شوبير يملك كل مقومات الحارس الكبير و يستحق فرصة الاحتراف

أشاد حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان يتوقع تألقه منذ فترة، كما طالب بمنحه فرصة الاحتراف الخارجي.

وقال حمدي فتحي في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير من اللاعبين المجتهدين جدًا، وشخصيته ممتازة، ودائمًا يعمل على تطوير نفسه ويتدرب بشكل رائع".

وأضاف: "من أيام الأهلي كنت شايف إنه هيبقى حارس كبير، وكنت متوقع إنه يقدم بطولة كبيرة جدًا، وكنت شايف إنه هيبقى أفضل حارس في البطولة".

وعن إمكانية احتراف شوبير، قال: "أكيد، أنا شايف إنه هيجيله عروض من أندية كتير، لكن لازم كل الناس في مصر تساعده ياخد الفرصة دي ويخوض تجربة الاحتراف".