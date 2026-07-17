ياسمين عبد العزيز والسقا يتجهان إلى دبي للعرض الخاص "خلي بالك من نفسك"

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو يجمعها بالفنان أحمد السقا، على الطائرة اثناء رحلتهما الى دبي لحضور العرض الخاص لفيلمهم “خلي بالك من نفسك”.

وواصل نجما فيلم “خلي بالك من نفسك”، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، جولتهما الترويجية في الكويت، حيث احتفلا، بالعرض الخاص الثاني مساء أمس للفيلم داخل مجمع The Warehouse، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، في أجواء احتفالية عكست حالة الحماس التي تسبق طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 22 يوليو الجاري.

وشهد العرض الخاص في مجمع The Warehouse (ذا وير هاوس) أجواءً استثنائية، بعدما احتشد عدد كبير من الجمهور الكويتي لاستقبال ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، في مشهد عكس حالة الحماس الكبيرة للفيلم قبل طرحه رسميًا. وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بطلي العمل والحصول على توقيعاتهما، وسط أجواء من البهجة والفرحة، فيما قوبل النجمان باستقبال حافل وحفاوة كبيرة من الجمهور الكويتي، الذي تفاعل معهما بشكل لافت طوال جولتهما داخل المجمع، لتتحول الأمسية إلى احتفالية جماهيرية مميزة عكست حجم الشعبية التي يحظى بها الثنائي في الكويت