مي عمر توجه الشكر لجمهورها في السعودية على حسن الاستقبال

وجهت الفنانة مي عمر، الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها شمشون ودليلة.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على فيسبوك؛ “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.

وحظيت الفنانة مي عمر تفاعل كبير من جانب الجمهور السعودي خلال العرض الخاص لفيلم شمشون ودليلة بالسعودية، كما احتفى بها الجمهور ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي.

إيرادات شمشون دليلة

وواصل فيلم «شمشون ودليلة» المنافسة علي شباك التذاكر وحصد الإيردات خلال أسبوعه الثاني حيث بلغت 3 ملايين و866 ألفًا و193 جنيهًا، محققًا إجمالي إيرادات وصل إلى 41 مليونًا و201 ألف و524 جنيهًا منذ بداية عرضه.

ليسجل «شمشون ودليلة» إيرادات يومية بلغت 6 ملايين و232 ألفًا و712 جنيهًا، ليواصل تصدر قائمة شباك التذاكر، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة خلال الأسبوع الثاني نحو 23 ألفًا و525 تذكرة.

أحداث فيلم شمشون ودليلة

فيلم شمشون ودليلة، تدور أحداثه حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

فيلم شمشون ودليلة، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، ريتال عبدالعزيز، أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، محمود البزاوي، إنتصار، خالد الصاوي، محمد ثروت، تأليف محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد.