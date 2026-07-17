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لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس

كأس العالم
كأس العالم
محمد بدران

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث تقليد جديد وغير مسبوق في تاريخ بطولة كأس العالم، يتمثل في منح لاعبي وأعضاء المنتخب المتوج بلقب مونديال 2026 خواتم ذهبية تذكارية، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

ووفقًا لما أعلنه "فيفا"، سيحصل جميع أفراد المنتخب الفائز على خواتم رسمية مصنوعة من الذهب عالي النقاء، ومرصعة بالألماس، لتخليد الإنجاز التاريخي.

وسيكون كل خاتم مرقمًا بشكل فردي، ومصممًا خصيصًا على مقاس صاحبه، مع إرفاق شهادة أصالة خاصة تؤكد ملكيته ومواصفاته.

كما أوضح الاتحاد الدولي أن قائد المنتخب الفائز ومديره الفني سيتسلمان خاتمين مؤقتين عقب المباراة النهائية، تخليدًا للحظة التتويج، على أن يتم لاحقًا تصنيع وتخصيص 30 خاتمًا لبقية أفراد البعثة، بما يضمن ملاءمتها المثالية لكل فائز وتسليمها في موعد لاحق.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الاستعداد للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى النهائي بعدما تغلب على إنجلترا في نصف النهائي، بينما حجز منتخب إسبانيا مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم 2026.

فيفا نهائي كأس العالم خواتم ذهبية الأرجنتين اسبانيا

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