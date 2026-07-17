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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

إسبانيا والأرجنتين
إسبانيا والأرجنتين
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الحالية من المونديال.

وتُقام البطولة هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة، في نسخة استثنائية انطلقت منافساتها يوم 11 يونيو وشهدت العديد من المفاجآت والمواجهات القوية.

إسبانيا والأرجنتين.. طريق النهائي

حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تغلب على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، ليقترب من استعادة لقب كأس العالم الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه خلال نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.

على الجانب الآخر، واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، بعدما تُوج ببطولة 2022 في قطر، فيما يطمح المنتخب الإسباني إلى إضافة اللقب العالمي الثاني إلى سجله والعودة إلى منصة التتويج بعد غياب دام 16 عامًا.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة النهائية باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة العربية، حيث سيتم بث اللقاء عبر قنوات beIN SPORTS MAX.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بالتعليق العربي، فيما تُذاع المباراة عبر beIN SPORTS MAX 5 بالتعليق الإنجليزي، وbeIN SPORTS MAX 6 بالتعليق الفرنسي.

إسبانيا والأرجنتين نهائي كأس العالم القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

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