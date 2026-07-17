4 خطوات تحمي منزلك من حشرات الصيف.. خبيرة تقدم حلولًا طبيعية بدل المبيدات

كشفت الدكتورة سالي وحيد، رئيس قسم الوبائيات والطب الوقائي بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، عن طرق طبيعية وفعالة للوقاية من الحشرات دون الإفراط في استخدام المبيدات.

لماذا تنتشر الحشرات في الصيف؟

أوضحت سالي وحيد خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن ارتفاع درجات الحرارة يوفر بيئة مثالية لتكاثر الحشرات وزيادة نشاطها، إذ تبحث باستمرار عن ثلاثة عناصر أساسية: الماء والغذاء وأماكن التكاثر، وهو ما يجعل فصل الصيف أكثر الفترات التي تشهد انتشارًا للحشرات والقوارض.

4 خطوات أساسية للوقاية

وأكدت أن حماية المنزل تبدأ بالالتزام بأربع قواعد رئيسية:

منع دخول الحشرات بإحكام غلق الشقوق وتركيب سلك على النوافذ وتغطية البالوعات.

دخول الحشرات بإحكام غلق الشقوق وتركيب سلك على النوافذ وتغطية البالوعات. تنظيف بقايا الطعام وسلال القمامة يوميًا.

بقايا الطعام وسلال القمامة يوميًا. تجفيف أي مياه راكدة داخل المنزل أو حول النباتات.

أي مياه راكدة داخل المنزل أو حول النباتات. مراقبة ظهور الحشرات والتعامل معها مبكرًا قبل تفاقم المشكلة.

حلول طبيعية لطرد الحشرات

وأشارت إلى إمكانية استخدام وسائل منزلية بسيطة، منها:

مسح مسارات النمل بخليط الخل والماء بعد سد مصدر دخوله.

بعد سد مصدر دخوله. تشغيل المراوح للمساعدة في إبعاد الناموس.

للمساعدة في إبعاد الناموس. استخدام خل التفاح مع قطرات من سائل تنظيف الأطباق لجذب ذباب الفاكهة والتخلص منه.

متى نستخدم المبيدات؟

وشددت على أن المبيدات الحشرية لا تُستخدم كإجراء وقائي، وإنما عند وجود إصابة فعلية بالحشرات، محذرة من الاستخدام المتكرر دون داعٍ لأنه قد يقلل من فاعلية المبيدات مع الوقت.

وأضافت أنه في حال ظهور الحشرات بكثافة، أو مشاهدة الصراصير والحشرات نهارًا، أو انتشار بقّ الفراش، فمن الأفضل الاستعانة بشركات متخصصة لمكافحة الحشرات.