اختتام برنامج فن كتابة وإدارة الحوار بمدينة العين

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس العين للشباب، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة الثالثة من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار»، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين.

وتضمّن البرنامج سلسلة من الجلسات التي اعتمدت منهجية متكاملة جمعت بين الطرح النظري وورش العمل التفاعلية، بإشراف نخبة من المتخصصين في مجالات الإعلام والثقافة والتخطيط الاستراتيجي، ممن يمتلكون خبرات معتمدة في قيادة المبادرات الشبابية. وشهد البرنامج حضور جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، الذي ألقى كلمة بالمناسبة وشارك في الجلسات الحوارية.

وشارك في البرنامج 26 منتسباً، توزّعوا على ثلاث جلسات يومية تناولت أربعة محاور رئيسة هي: كتابة وتصميم المحتوى الحواري، ومهارات إدارة الجلسات، وإعداد وتخطيط الجلسات الحوارية، إضافة إلى التطبيق العملي وإدارة الحوار. واشتمل كل محور على مفاهيم وأدوات تطبيقية مرتبطة بأهدافه، بما أسهم في تعزيز فهم المشاركين وترابط معارفهم، وتنمية مهاراتهم في تصميم وإدارة الجلسات الحوارية وفق أفضل الممارسات الإعلامية.

ومن المقرر تكريم المشاركين خلال حفل ختام أسبوع العين للشباب، الذي يُقام في 22 يوليو 2026.

واعتمد البرنامج آلية تدريبية خصصت 30% للجانب النظري و70% للتطبيق العملي، حيث شمل الجانب التطبيقي ورش عمل تفاعلية، ومحاكاة لجلسات حوارية واقعية، وتمارين فردية وجماعية، أعقبها تقييم مباشر من قبل لجنة تحكيم، بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات في كل جلسة. أما الجانب النظري، فركّز على الأطر الأساسية لفن كتابة وإدارة الحوار، بما في ذلك مدخل إلى فن الحوار، والتحضير للجلسات، وبناء المحتوى، وصياغة الأسئلة، وإدارة النقاش، والتعامل مع مجريات الحوار والمواقف المفاجئة، إلى جانب مهارات الحضور وجاهزية مدير الجلسة وإدارة الجمهور.

واختُتم البرنامج بجلسة متخصصة ركزت على مهارات الإلقاء، ولغة الجسد، ونبرة الصوت، والثقة أثناء التحدث أمام الجمهور، إلى جانب تنفيذ جلسات حوارية مصغّرة لتطبيق المهارات المكتسبة، وتقديم ملاحظات تطويرية عززت من جاهزية المشاركين وقدرتهم على إدارة الجلسات باحترافية.

ويأتي البرنامج، الذي أطلقه مركز أبوظبي للغة العربية وحقق نجاحاً ملحوظاً في دورتيه السابقتين، في إطار تمكين الشباب الإماراتي من الفئة العمرية 18–35 عاماً، عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وإدارة الجلسات الثقافية والإعلامية بأسلوب احترافي، وتنمية قدراتهم في كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإدارة النقاش، والتفاعل الفاعل مع الجمهور.

ويعكس الإقبال والنجاح المتواصل للبرنامج جهود مركز أبوظبي للغة العربية في دعم حضور اللغة العربية وتعزيز مكانتها، من خلال مبادرات تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر إماراتية مؤهلة قادرة على قيادة الحوارات بكفاءة ومهنية، بما يعزز المشهد الثقافي ويدعم تطلعات الشباب نحو المعرفة المستدامة.