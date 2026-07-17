سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 17-7-2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغييروفقا لآخر تحديث أصدرته البنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار استقرارا على مستوى البنوك منذ آخر تعاملات له أمس في البنوك.

الدولار في البنوك

سجل آخر تحديث لـ الدولار في آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس نحو 50.49 جنيه.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، HSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك سايب.