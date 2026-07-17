عضو مركز الأزهر: تنظيم الوقت يبدأ من الأسرة.. وقصة يوسف تعلمنا إدارة الأزمات والادخار

شدد الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن تنظيم الوقت وإدارة الموارد من أهم القيم التي يدعو إليها الإسلام، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية قدما نماذج عملية في إدارة الوقت والأزمات الاقتصادية.

قصة يوسف نموذج لإدارة الأزمات

وأوضح أن قصة سيدنا يوسف عليه السلام أرست ثلاثة مبادئ أساسية لإدارة الأزمات، وهي الإنتاج، والاستهلاك الرشيد، والادخار، داعيًا الأسر إلى تبني هذه القيم لمواجهة الظروف الاقتصادية.

الأسرة أساس التخطيط

وأضاف أن التخطيط يبدأ من داخل المنزل، من خلال تخصيص وقت ثابت لاجتماع الأسرة على الطعام، ووضع جدول يومي لتنظيم الوقت، وإشراك الأبناء في تحمل المسؤولية وإدارة مصروفات المنزل، بما يعزز لديهم ثقافة التخطيط والاعتماد على النفس.

الرزق مرتبط بالسعي

وأكد أن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق لعباده، لكنه أمرهم بالسعي والعمل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾.