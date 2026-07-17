أحمد الشناوي يوجه رسالة لـ شريف إكرامي بعد إعلانه الاعتزال

علق أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز على اعتزال شريف إكرامي كرة القدم.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “هتوحشني اوي اوي”.

وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، اعتزاله كرة القدم، برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي.

وكتب شريف إكرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعد أكتر من 30 سنة.. من قلبي بقولكم وبقول للكورة شكراً جيه اليوم اللي هودع فيه الملعب واعلق الجوانتي”.

ووجه اكرامي الشكر للجمهور وللاندية التي شاركته رحلته، والمدربين واللاعبين والعمال والإداريين والفرق الطبية، وعائلته