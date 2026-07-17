تجديد حبس أجنبي بتهمة إنهاء حياة آخر بسلاح أبيض في عين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهام بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عنه مصرعه بغرض سرقة هاتفه بعين شمس.





تفاصيل القضية



وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بجرح طعني أسفل البطن متوفى، وطرف ثان أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أخرى، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس لسرقة الأول هاتف محمول من الثاني حال جلوسهما بإحدى المقاهي وفي وقت لاحق اعتدى الطرف الثاني على إثر ذلك على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته ، وتم ضبط الطرف الثاني.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.