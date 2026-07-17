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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك العربى الافريقى الدولى يطلق حملة الصيف تحت شعار Your Summer Lifeguard

العربى الأفريقى
العربى الأفريقى
أحمد عبد القوى

في إطار التزامه المستمر بدعم المجتمع وتعزيز جودة الحياة، أطلق البنك العربى الافريقى الدولى حملة الصيف تحت شعار Your Summer Lifeguard، بهدف نشر الوعي بثقافة السلامة خلال موسم الصيف من خلال تجربة تفاعلية للمصطافين تجمع بين التوعية والاستمتاع بالصيف.

وتركز الحملة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السلامة على الشواطئ وفي المياه، والصحة و السلامة الجسمانية من خلال  بعض الفعاليات الرياضية، و كذلك الأمان المصرفي، حيث تقدم إرشادات ونصائح عملية تساعد المشاركين على الاستمتاع بعطلتهم الصيفية بأمان، والحفاظ على صحتهم، وحماية معاملاتهم المالية أثناء التنقل والسفر.

وتعكس هذه الحملة رؤية البنك في تقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية، من خلال مبادرات مختلفة تسهم في تعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة الوقاية، ودعم سلامة الأفراد في مختلف جوانب حياتهم، انطلاقًا من إيمانه بأن السلامة هي أساس صيف أكثر راحة واطمئنانًا

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