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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس

رئيس هيئة الرعاية الصحية
رئيس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، وذلك بعد أكثر من عام ونص من التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة، مؤكدة أن السويس حققت إنجازات نوعية تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء نظام صحي حديث يوفر خدمات صحية آمنة وشاملة ومستدامة للمواطنين، ويواكب أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منشآت الهيئة بمحافظة السويس قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ التشغيل الرسمي للمنظومة، من بينها أكثر من 2 مليون خدمة رعاية أولية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، التي تمثل البوابة الأولى للمنتفع للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز مفاهيم الرعاية الصحية الأولية والوقاية والكشف المبكر، إلى جانب إجراء أكثر من 26 ألف عملية وتدخل جراحي، تمثل العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 21%، بما يعكس تطور مستوى الخدمات التخصصية داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل أسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمحافظة السويس، لتصل إلى 543 سريرًا للإقامة الداخلية، و141 سرير رعاية مركزة، و27 سريرًا لرعاية الأطفال، و61 حضانة، و28 غرفة عمليات، بما يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى نجاح الهيئة في اعتماد 29 منشأة صحية بمحافظة السويس وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يمثل 94% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بالتوازي مع تسجيل أكثر من 591 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

خطط التطوير الصحي باستثمارات تقترب من 6 مليارات جنيه

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل قدمت في محافظة السويس واحدة من أكبر خطط التطوير الصحي باستثمارات تقترب من 6 مليارات جنيه، تشمل إنشاء أكبر مجمع طبي في شمال مصر، إلى جانب تطوير 4 مستشفيات تخصصية و27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، مع خطة للتوسع لتصل إلى 33 منشأة صحية، بما يعزز قدرات المنظومة الصحية ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن محافظة السويس شهدت إدخال العديد من الخدمات الطبية النوعية لأول مرة، من بينها القساطر القلبية والمخية، وجراحات المناظير المتقدمة، وزراعة القوقعة، والجراحات الميكروسكوبية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون، إلى جانب تقديم خدمات أمراض الدم للأطفال، وهو ما جعل المحافظة وجهة للعديد من كبار الأساتذة والاستشاريين، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وقربها من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

لافتًا أن أن الهيئة نجحت في الانتهاء من ميكنة 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظة السويس، في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وسرعة تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المنتفع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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