وفد الجايكا يتابع تفعيل الرعاية الصحية للمرضى بمستشفى الزهور ببورسعيد

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وفدًا رفيع المستوى من خبراء وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في زيارة ميدانية لمستشفى الزهور ببورسعيد؛ لمتابعة تفعيل نموذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (E-PaCC) والوقوف على آليات التحسين المستمر للخدمات القدمة للمنتفعين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض، بترسيخ مفاهيم الجودة والتميز ووضع المريض في قلب المنظومة العلاجية،

رئيس رعاية بورسعيد الصحية يستقبل وفد «الجايكا» اليابانية بمستشفى الزهور

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، خلال الزيارة، أن تطبيق نموذج الرعاية المتمركزة حول المريض يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة للارتقاء بالخدمات الصحية بفرع بورسعيد، مشيرًا إلى أن التطوير الحقيقي والمستدام للمنظومة لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فحسب، بل يمتد لبناء تجربة علاجية متكاملة، آمنة، وإنسانية تضع المريض واحتياجاته كأولوية قصوى. كما أشاد بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع الجانب الياباني (JICA) والتي تدعم نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وشملت الزيارة مناقشة عدد من المحاور التشغيلية الهامة، وفي مقدمتها تحليل فجوات التطبيق (Implementation Gap Analysis) لرصد الفجوة بين المعايير العالمية والتطبيق الفعلي ووضع حلول عملية ومبتكرة لتجاوزها.

كما تم استعراض آليات تفعيل حوار رحلة المريض (Patient Journey Dialogue - PJD) لتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية والإدارية لضمان سلاسة الإجراءات، إلى جانب مناقشة تطوير المسارات الإكلينيكية (Clinical Pathways) لتوحيد الإجراءات العلاجية ورفع مستويات سلامة المرضى.

وضم وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) كلًا من: ميجورو ياماموتو (ماجستير في الصحة العامة وخبير متابعة تحسين الجودة ويوسيكة كونو (ماجستير في الصحة العامة وخبير متابعة ممارسات الرعاية المتمركزة حول المريض، والدكتور عمّار فرج السواركة أخصائي إدارة المستشفيات وطب الكوارث والمسؤول الفني الأول لمشروع إيباك والسيد شريف إسماعيل خبير الأرشفة الإلكترونية والمسؤول الإداري الأول للمشروع).

كما شارك في فعاليات الزيارة من قيادات فرع الهيئة ببورسعيد ومستشفى الزهور: الدكتورة شيرين ثابت (مدير إدارة الجودة بالفرع)، والدكتور محمد صبحي (مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع)، والدكتورة رانية مبروك (مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع)، والدكتور محمد البرعي، (مدير مستشفى الزهور) ،والدكتور محمد حسنى ، (مسئول التعاون الدولي بفرع بورسعيد) ،والدكتورة أميرة شتا (مدير إدارة الجودة بمستشفى الزهور)، بمشاركة واسعة من أعضاء الإدارات المعنية والفرق الفنية بالفرع والمستشفى.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد التزام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد بالاستمرار في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في استدامة تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة بمعايير عالمية ترتكز على سلامة المرضى ورضا المنتفعين.