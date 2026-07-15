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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة ومستمرة لمكافحة الحشرات والناموس والقوارض بكافة أحياء بورسعيد وبورفؤاد

حملات مكثفة ومستمرة لمكافحة الحشرات والناموس والقوارض بكافة أحياء بورسعيد وبورفؤاد
حملات مكثفة ومستمرة لمكافحة الحشرات والناموس والقوارض بكافة أحياء بورسعيد وبورفؤاد
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة والمستمرة لمكافحة الحشرات والناموس والقوارض، وذلك بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك تحت إشراف جهاز مكافحة القوارض والحشرات بالمحافظة برئاسة المهندس محمد النجار

حملات مكثفة ومستمرة لمكافحة الحشرات والناموس والقوارض بكافة أحياء بورسعيد وبورفؤاد

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، من خلال تكثيف أعمال الرش والمكافحة بالمناطق المختلفة، خاصة المناطق التي تشهد زيادة في أعداد الحشرات أو القوارض، مع استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بصورة دورية ومنتظمة.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار وتكثيف حملات مكافحة الحشرات والناموس والقوارض بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في تنفيذ أعمال المكافحة وفقًا للخطط الموضوعة، بما يسهم في الحد من انتشار الحشرات والقوارض والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الناموس

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