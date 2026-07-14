محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي 15 سبتمبر والجامعة ببورفؤاد ويؤكد سرعة الانتهاء من المشروعات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروعي تطوير شارعي 15 سبتمبر والجامعة، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل

إنجاز 95% من أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر واستكمال اللمسات النهائية قبل الافتتاح

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات الإنجاز في شارع 15 سبتمبر، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، ولم يتبق سوى استكمال أعمال الدهانات الخاصة بالبرجولات وبعض اللمسات النهائية، وتم نهو أعمال البونسيانا ،، تمهيدًا للانتهاء الكامل من المشروع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع الجامعة بداية من شارع التأميم وحتى شارع الجلاء بطول يبلغ 1200 متر، حيث يشمل المشروع توسعة الطريق، وتنفيذ البردورات، ورصف الإنترلوك، وإنشاء شبكة متكاملة لبلاعات تصريف مياه الأمطار، ورصف الطريق بالطبقة الأسفلتية، وتركيب أعمدة إنارة حديثة مزودة بكشافات LED بقدرة 150 وات، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة منظومة الإضاءة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطرق تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق السيولة المرورية ويضفي مظهرًا حضاريًا يليق بمدينة بورفؤاد