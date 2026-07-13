نقلة حضارية بشارع محمد رياض فى زهور بورسعيد ومتابعة ميدانية لأعمال الأسفلت والإنارة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمناطق بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري بمختلف المناطق السكنية.

تركيب ١٢٠ كشاف لدعم منظومة الإنارة.. المحافظ يتابع استكمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب

استهل محافظ بورسعيد جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع محمد رياض، والتي تأتي ضمن خطة رفع كفاءة شوارع العاشر من رمضان، والمناخلي، ومحمد رياض، حيث تابع أعمال الرصف بالأسفلت وصب البردورات، وتركيب كشافات الإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لما تمثله تلك الشوارع من أهمية في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.



كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب، حيث تابع أعمال صب الخرسانة العادية، وتنفيذ البردورات وبلوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب الانتهاء من تركيب 120 كشاف إنارة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الإنارة العامة بالمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمنطقة عمر بن الخطاب، حيث تابع تنفيذ أعمال التطوير ، وتركيب كشافات الإنارة، وإنشاء بلوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب استكمال أعمال الرصف، مؤكدا أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.



كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون بالدفع بالمكانس الآلية للعمل بجميع المناطق التي تشهد أعمال تطوير لرفع الرمال والمخلفات الناتجة عن الأعمال من جانبي الأرصفة والطرق، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والشكل الحضاري اللائق

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالبنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء مظهر حضاري يليق بمحافظة بورسعيد.