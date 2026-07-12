استقبل ميناء شرق بورسعيد للسفينة "GENCO LION" القادمة من ميناء نواذيبو بموريتانيا، والتي وصلت إلى رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض بالميناء، وذلك لتفريغ شحنة من خام الحديد تقدر بنحو 173 ألف طن، في خطوة تعكس التطور المستمر في قدرات الميناء التشغيلية، وجاهزية بنيته التحتية لاستقبال الأجيال الحديثة من سفن الصب الجاف.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل إحدى أكبر سفن الصب الجاف "GENCO LION"

وتعد السفينة من فئة سفن الصب الجاف (Capesize)، بحمولة تبلغ 173 ألف طن من خام الحديد، ويبلغ طولها نحو 292 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 17.7 مترًا، وهو ما يؤكد توافر الأعماق المناسبة وكفاءة الأرصفة والبنية التحتية بالميناء، فضلًا عن الجاهزية التشغيلية لمحطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض.

ويؤكد هذا الاستقبال تنامي قدرة ميناء شرق بورسعيد على استقبال السفن ذات الأحجام والحمولات المتنوعة، بما يعزز مكانة الميناء كمركز محوري لخدمة حركة التجارة الدولية، ويدعم تنافسية الموانئ المصرية.

ويأتي استقبال السفينة في إطار النجاحات التشغيلية المتواصلة التي تحققها محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد خلال عام 2026، بعد استقبالها السفينتين "MATHILE OLDENDORFF" بطول 300 متر، و"MV PAROSHIP" بطول 292 مترًا، بما يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في القدرات التشغيلية للميناء، وجاهزية بنيته التحتية لاستقبال السفن من مختلف الفئات والأحجام.