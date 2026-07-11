محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة سكنية بمنطقة "بنك الشاي"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الضواحي سير العمل بعدد من مشروعات التطوير الجارية بمنطقتي "بنك الشاي" والتصنيع الأصفر، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير الشامل بمنطقة "بنك الشاي"، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة 18 عمارة سكنية، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تابع أعمال تطوير البنية التحتية، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطرق. موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع تطبيق أعلى معايير الجودة

محافظ بورسعيد يوجه بتحويل مبنى مهجور بمنطقة التصنيع إلى مركز ثقافي متكامل

وعقب ذلك، تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير بمنطقة التصنيع الأصفر، حيث تابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، والتي تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. موجهًا بتكثيف معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة لمراحل العمل، مع زيادة أعمال التشجير والتجميل، والاهتمام بالمساحات الخضراء، ورفع مستوى النظافة العامة بصورة مستمرة.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باستغلال أحد المباني المهجورة بمنطقة التصنيع، والذي كان يُستخدم سابقًا كقاعة أفراح، وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أهالي المنطقة، يضم مكتبة عامة، وقاعات للأنشطة الثقافية، وأماكن ترفيهية وألعاب للأطفال، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، بما يوفر متنفسًا ثقافيًا وترفيهيًا للأسر، ويحقق الاستفادة المثلى من المبنى بعد أن ظل مهجورًا لفترة وشهد ممارسات مخالفة

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية بحي الضواحي تأتي ضمن رؤية المحافظة لإحداث نقلة حضارية شاملة، من خلال تطوير المناطق السكنية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتوفير مساحات ثقافية وترفيهية تخدم المواطنين، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة