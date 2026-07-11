قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد حار نهارا والعظمي بالقاهرة 35 درجة
الجيش النيجيري يعلن تصفية 300 مسلح في ولاية زامفارا
رامي ربيعة: تفوقنا على الأرجنتين.. والقرارات التحكيمية غيّرت مجرى المباراة
الرئيس السيسي لمنتخب مصر: نعبر عن فخرنا واعتزازنا بكم
سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي
ربيع ياسين: منتخب مصر يستحق التواجد بين الأربعة الكبار على مستوى العالم
إبراهيم حسن أمام الرئيس السيسي: كنا نسعى لهذه اللحظة منذ اليوم الأول.. ونعد بمزيد من النجاحات
الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء إحدى الفتيات التعرض لمحاولة اختطاف من قِبل أشخاص في الدقهلية
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة سكنية بمنطقة "بنك الشاي"

محافظ بورسعيد يوجه بتحويل مبنى مهجور بمنطقة التصنيع إلى مركز ثقافي متكامل
محافظ بورسعيد يوجه بتحويل مبنى مهجور بمنطقة التصنيع إلى مركز ثقافي متكامل
محمد الغزاوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الضواحي  سير العمل بعدد من مشروعات التطوير الجارية بمنطقتي "بنك الشاي" والتصنيع الأصفر، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير الشامل بمنطقة "بنك الشاي"، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة 18 عمارة سكنية، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تابع أعمال تطوير البنية التحتية، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطرق. موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع تطبيق أعلى معايير الجودة

محافظ بورسعيد يوجه بتحويل مبنى مهجور بمنطقة التصنيع إلى مركز ثقافي متكامل

وعقب ذلك، تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير بمنطقة التصنيع الأصفر، حيث تابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، والتي تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. موجهًا بتكثيف معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة لمراحل العمل، مع زيادة أعمال التشجير والتجميل، والاهتمام بالمساحات الخضراء، ورفع مستوى النظافة العامة بصورة مستمرة.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باستغلال أحد المباني المهجورة بمنطقة التصنيع، والذي كان يُستخدم سابقًا كقاعة أفراح، وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أهالي المنطقة، يضم مكتبة عامة، وقاعات للأنشطة الثقافية، وأماكن ترفيهية وألعاب للأطفال، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، بما يوفر متنفسًا ثقافيًا وترفيهيًا للأسر، ويحقق الاستفادة المثلى من المبنى بعد أن ظل مهجورًا لفترة وشهد ممارسات مخالفة

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية بحي الضواحي تأتي ضمن رؤية المحافظة لإحداث نقلة حضارية شاملة، من خلال تطوير المناطق السكنية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتوفير مساحات ثقافية وترفيهية تخدم المواطنين، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

جانب من الإقبال

استمرار توافد زوار معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد