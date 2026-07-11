قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بالإنجاز الكبير.. ويُكرِّم أبطال المنتخب
بعد تكريمه من الرئيس.. إمام عاشور: وسام الرياضة من الطبقة الأولى مصدر فخر ومسؤولية
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي
وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف
الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال
جراديشار يقترب للعودة إلى الأهلي .. وقرار مرتقب من عموتة
حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات
وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ.. صور

محافظ بورسعيد يوجه شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات
محافظ بورسعيد يوجه شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات
محمد الغزاوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ بورسعيد، أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة ٦ اكتوبر بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ و الطوارىء ،، حيث تابع سيادته سير أعمال رفع التراكمات وإزالة المخلفات، واطلع على معدلات التنفيذ ميدانيًا

محافظ بورسعيد يوجه شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات 

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال أعمال رفع التراكمات  ومنع عودتها مجددا ، بما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة المخلفات أو التراكمات مرة أخرى

كما وجه المحافظ شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات بمحيط المنطقة .

 وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط رفع كفاءة مختلف المناطق، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة، ويلبي تطلعات المواطنين نحو مستوى أفضل من الخدمات

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار والتجارة والخارجية خلال أسبوع..تفاصيل

بنك إنجلترا

منح بنك إنجلترا صلاحيات تنظيم شركات التكنولوجيا الرئيسية

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد