محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة ٦ اكتوبر بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ و الطوارىء ،، حيث تابع سيادته سير أعمال رفع التراكمات وإزالة المخلفات، واطلع على معدلات التنفيذ ميدانيًا

محافظ بورسعيد يوجه شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال أعمال رفع التراكمات ومنع عودتها مجددا ، بما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة المخلفات أو التراكمات مرة أخرى

كما وجه المحافظ شرطة المرافق و الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع كافة العشوائيات بمحيط المنطقة .

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط رفع كفاءة مختلف المناطق، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة، ويلبي تطلعات المواطنين نحو مستوى أفضل من الخدمات