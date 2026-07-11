الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بالإنجاز الكبير.. ويُكرِّم أبطال المنتخب

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأشاد بالأداء الرائع لأبطال مصر وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية، وجاء التكريم الرئاسي من فخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعثة المنتخب، بمثابة تتويج حقيقي لرعاية الدولة ودعمها اللامحدود للرياضة المصرية.

وامتدادًا لهذا التقدير الرسمي والوطني، طلب النادي من اتحاد الكرة تحديد الموعد المناسب ليقوم بتكريم لاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإداري والطبي.