أحمد ناجي : ما قدمه مصطفى شوبير في كأس العالم يؤكد قيمة سعفان الصغير

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة دعم وإشادة إلى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الحالي، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب احمد ناجي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "سعفان الصغير أخي وحبيبي وأطيب قلب في الدنيا، مدرب كبير وشغلك واضح، أنت عارف أنا مبسوط لنجاحك قد إيه، ربنا معاك لأنك تستحق الخير كله. ما قدمه مصطفى شوبير في كأس العالم يشهد على جودتك كمدرب، وإن شاء الله القادم أفضل يا أحلى سعفان في الحياة".

وجاءت رسالة أحمد ناجي بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، والذي حظي بإشادة واسعة، في ظل المستوى المميز الذي ظهر به حراس الفراعنة طوال البطولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في مونديال 2026.

وخلال مراسم الاستقبال، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، كما منح أعضاء البعثة وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى مشرف، بعد التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعدما قدم مستويات مميزة نالت إشادة الجماهير والمتابعين، ليكتب الفراعنة صفحة تاريخية جديدة في سجل مشاركاتهم بالمونديال.