تقرير: غموض يحيط بتمويل شبكة الوقود المخفض برعاية ترامب

أثار برنامج بيع الوقود بأسعار مخفضة، الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال، تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل تكلفة الخصومات، في ظل امتناع البيت الأبيض عن الكشف عن هوية الشركة القائمة على المبادرة.

وذكرت تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أن البيت الأبيض أكد أن المبادرة تنفذها شركة خاصة تحمل اسم "فريدوم فيول نتوورك"، وأنها لا تتلقى أي دعم حكومي، موضحا أن محطات الوقود المشاركة خفضت هوامش أرباحها لتقديم أسعار أقل للمستهلكين، فيما وصفها ترامب بأنها شركة "تقوم بذلك حبا في الولايات المتحدة".

وأشار التقرير إلى أن خبراء في قطاع الطاقة ومسؤولين يمثلون شركات ومحطات الوقود قالوا إنهم لا يعرفون الجهة التي تقف وراء الشبكة، وأعربوا عن استغرابهم من قدرة المحطات على بيع الوقود بخصومات تصل إلى 50 سنتا للجالون، وهي أسعار تقل عن مستويات السوق، ما أثار شكوكا بشأن استدامة هذه المبادرة.

وتأتي المبادرة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى احتواء المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود عقب التصعيد العسكري مع إيران، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على شركات النفط لخفض الأسعار، بينما حذر محللون من أن استمرار بيع الوقود بهذه الأسعار لفترة طويلة قد لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية.