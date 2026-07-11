هيثم حسن : هدفي الملغى أمام الأرجنتين من أجمل أهداف كأس العالم

أكد هيثم حسن أن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تجعله من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، مشددًا على أن الجيل الحالي قادر على تحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة.



توحيد اللاعبين

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر إن المنتخب المصري يُعد الأقوى في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في توحيد اللاعبين وجعلهم يعملون بروح الفريق الواحد، وهو ما ظهر بوضوح خلال البطولة الأخيرة.

مستقبل الكرة المصرية

وأضاف أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل الكرة المصرية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق إنجازات كبيرة وإسعاد الجماهير.



وتحدث هيثم حسن عن الهدف الملغى الذي ساهم في صناعته خلال مواجهة الأرجنتين، موضحًا أن الهجمة بدأت من التزام اللاعبين بالأدوار الدفاعية وفقًا لتعليمات الجهاز الفني، قبل أن ينجح في استخلاص الكرة والانطلاق بها متجاوزًا أكثر من لاعب، ثم مررها إلى محمد صلاح الذي هيأها بدوره إلى زيزو ليسجل هدفًا وصفه بـ"الرائع".



وأشار إلى أن الهدف يُعد من أجمل أهداف بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يزال لا يعرف سبب إلغائه حتى الآن، لأنه من وجهة نظره لم يكن هناك أي خطأ يستدعي إلغاءه.



وأضاف أن فرحة اللاعبين كانت كبيرة بعدما سجلوا الهدف الثاني وكانوا قريبين من حسم المباراة، إلا أن قرار الحكم بإلغاء الهدف تسبب في صدمة كبيرة داخل الملعب، مؤكدًا أنه شعر بالحزن الشديد، وأن مثل هذه اللحظات قد تغيّر مجرى المباريات.

استقبال هدف التعادل

واختتم هيثم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب حاول تجاوز تلك الصدمة والبحث عن تسجيل هدف جديد، لكن سير المباراة تغيّر بعد ذلك، خاصة عقب استقبال هدف التعادل، لتتبدل مجريات اللقاء بالكامل.