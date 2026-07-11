هيثم حسن: أزمة أوراقي قبل مباراة نيوزيلندا انتهت خلال 24 ساعة.. وتمثيل منتخب مصر حلم تحقق

أكد هيثم حسن أن ارتداء قميص منتخب مصر يمثل بالنسبة له مصدر فخر وسعادة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشاركة مع الفراعنة كانت هدفًا سعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.



مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا

وكشف هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر تفاصيل الأزمة التي واجهته قبل مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، موضحًا أن هناك مراجعة لإجراءات وأوراق مشاركته للتأكد من سلامة موقفه القانوني، إلا أن الأزمة انتهت سريعًا خلال أقل من 24 ساعة دون أن تؤثر على وجوده مع المنتخب.

المشاركة في بطولة كأس العالم

وأوضح أن أكثر ما كان يشغل تفكيره هو المشاركة في بطولة كأس العالم، لافتًا إلى أنه شعر بالحزن في البداية بسبب تلك الأزمة، لكن الجهازين الإداري والفني بذلا جهدًا كبيرًا لإنهاء الإجراءات سريعًا، ما أتاح له اللحاق بالمباريات التالية.



وأضاف أنه شعر بإحساس لا يوصف عندما استعد للمشاركة لأول مرة بقميص منتخب مصر، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت ثمرة سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، ورغم عدم مشاركته في بعض مباريات دور المجموعات، فإنه كان سعيدًا بالمساهمة مع الفريق في الأدوار التالية.

تمثيل منتخب مصر

وأشار هيثم حسن إلى أن انضمامه لمنتخب مصر جاء بعد متابعة مستمرة لمسيرته الاحترافية والتواصل معه من جانب مسؤولي الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يحمل جنسية مزدوجة، لكن تمثيل منتخب مصر كان الخيار الذي تمناه دائمًا وسعى لتحقيقه.