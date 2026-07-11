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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات لتتويجه بالميدالية الفضية في كأس العالم بباريس

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
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هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري على الإنجاز  العالمي الذي حققه بتتويجه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وواجه المنتخب في المواجهة النهائية منتخب ناميبيا، اليوم السبت على ملعب PUC Stadium بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت المباراة أداءً متكافئًا بين المنتخبين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب ناميبيا بنتيجة 5-4، ليحرز اللقب، فيما نال المنتخب المصري الميدالية الفضية بعد مشوار مميز استحق خلاله الإشادة والتقدير.

وحضر المباراة النهائية كل من المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ خليل محمد ممثل الحكومة المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والأستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي رئيس البعثة المصرية، والأستاذة داليا بدر ممثل الشركة الراعية، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب المصري في المباراة النهائية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأداء البطولي الذي اتسم به منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري في بطولة كأس العالم ليضاف إلى سجل الإنجازات التي يحققها " القادرون باختلاف" في مختلف المحافل الرياضية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها كانت حريصة على متابعة نتائج المنتخب أولا بأول خلال فعاليات البطولة من خلال التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء البعثة، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات لهم، كي يتفرغ أعضاء المنتخب لأداء البطولة ومن ثم تحقيق نتيجة إيجابية ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

ومن جانبه أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب بالأداء المشرف الذي قدمته لاعبات منتخب مصر طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية يعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج كرة القدم الموحدة بالأولمبياد الخاص بالمنطقة ، ويجسد نجاح استراتيجية الدمج الرياضي التي ينتهجها الأولمبياد الخاص في المنطقة. 

وأضاف أن اللاعبات قدمن نموذجًا رائعًا في الالتزام والروح الرياضية والإصرار، وكانوا خير سفراء لمصر والمنطقة في هذا المحفل العالمي.

ومن جانبه، بعث المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بخالص التهنئة إلى أعضاء المنتخب والجهازين الفني والإداري، مشيدًا بما حققوه من إنجاز عالمي يضاف إلى سجل نجاحات الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدًا أن الميدالية الفضية تعد ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والدعم المستمر للأبطال، وأن الجميع فخور بما قدمه المنتخب من مستوى متميز وروح قتالية حتى اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية.

وأشاد الأستاذ خليل محمد ممثل الحكومة المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي بالجهد الكبير والأداء المتميز الذى  قدمته بطلات منتخب مصر طوال مباريات  البطولة.

وأكد ان وصول بطلات كرة القدم  الموحدة إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية يعكس اهتمام الدولة المصرية  ببرامج كرة القدم الموحدة بالأولمبياد الخاص، مضيفا أن اللاعبات قدمن نموذجًا مشرف في الالتزام والروح الرياضية والإصرار على الفوز والحصول على ترتيب مميز في هذا المحفل الدولى.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة القدم الموحدة كلا من ندى سيد، روان وليد، فاطمة طارق، هاجر محمد، تسنيم أحمد، أسماء السيد، ومن اللاعبات الشريكات وفاء ربيع، جنة أحمد، شيماء علي، سلمى كرم، زهرة علاء.

ويقود المنتخب الدكتور  إكرامي الجمال المدير الفني للمنتخب و الكابتن عفاف عزت مدربة الفريق .

وكان المنتخب المصري قد قدم مشوارًا مميزًا في البطولة، حيث تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه منتخب كندا في الدور نصف النهائي، ليختتم مشاركته بالتتويج بالميدالية الفضية العالمية، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الرياضة المصرية والأولمبياد الخاص المصري.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأولمبياد الخاص المصري إلى أرض الوطن فجر يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS802، حيث تصل إلى مطار القاهرة الدولي - صالة رقم (3) في تمام الساعة 3:30 صباحًا، وسط استقبال يليق بالإنجاز العالمي الذي حققه أبطال مصر.

مايا مرسي وزيرة التضامن منتخب مصر لكرة القدم المصري الفضية بطولة كأس العالم

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