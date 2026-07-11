استكمال اللمسات النهائية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة اجتماعات لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تمهيدًا لإطلاقه وفق أفضل الممارسات الدولية ومعايير الشفافية والتنافسية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المطارات المصرية.

يأتي هذا البرنامج وفقا لبيان في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة المطارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة وسيادتها على جميع أصولها، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.